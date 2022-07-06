В Московском зоопарке появится «Лавочка свиданий»

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В честь Дня семьи, любви и верности в столичном зоопарке появится «Лавочка свиданий», а также 8 июля на территории пройдет тематический квест. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе зоосада.

Так, в ходе квеста с 12.00 до 15.00 посетители должны будут собрать слово «СЕМЬЯ», а буквы организаторы спрячут на Новой территории. Те участники, которые найдут и сфотографируют все буквы, получат подарок от столичного зоопарка. Фото необходимо прислать в личные сообщения «Вконтаке». Принять участие в мероприятии можно по билету в зоосад.

Кроме того, у дирекции на Старой территории зоопарка разместят «Лавочку свиданий», где одинокие посетители смогут познакомиться друг с другом. Она будет обозначена табличкой «Здесь вы можете встретить свою любовь».

— Если вы хотите познакомиться, подходите к началу каждого часа и садитесь на лавочку. Акция проходит в начале каждого часа с 12.00 до 15.00, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе в столице в честь Дня семьи. Так, 9 июля в государственном музее-заповеднике «Царицыно» состоится летний семейный фестиваль, в ходе которого выступят популярные артисты и пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых.