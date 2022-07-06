Минэкономразвития провело обсуждение по теме параллельного импорта

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В рамках вебинара, организованного Минэкономразвития России, состоялось обсуждение по теме параллельного импорта. О том, как прошло обсуждение «Вечерней Москве» в среду, 6 июля, рассказал президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

— Данная инициатива (параллельный импорт — прим. «ВМ») ограждает от острого дефицита и от перспективы искусственного дефицита, который также может возникнуть из-за ухода международных компаний. Легализация параллельного импорта — временная мера с целью предотвращения остановки производств и дефицита, — объяснил он.

В ходе обсуждения поднимался вопрос ценообазования продуктов в рамках параллельного импорта, Также обсуждались ситуации, когда параллельный импорт может стать эффективным решением.

Манкевич отмечает, что дистрибуторы вынуждены закладывать дополнительные расходы на параллельный импорт через третьи страны, закупочные партии дробятся, вследствие чего дистрибуторские скидки «съедаются».

Однако в таком случае россия может лишиться доходов от таможни, ведь товары параллельного импорта будут проходить ее в третьих странах. Кроме того, искусственное повышение цен может привести к тому, что потребители чаще будут обращаться не к приобретению товаров у российского ритейла, а к поездкам в другие страны для покупок.

Отдельно также встает вопрос о гарантийном сервисе для ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта товаров. Ответственными за гарантийное обслуживание остаются компании-импортеры или уполномоченные ими организации, ввозящие товар в РФ.

— В случае с серверным или сетевым оборудованием, держателем гарантии является китайский трейдер, поэтому, несмотря на гарантию в 3 года, фактически надо будет отправлять компоненты в Китай за свой счет, — отметил Манкевич.

Только после этого, добавил он, китайский трейдер сможет передать компоненты производителю для дальнейшего ремонта или замены.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» выступила с предложением об исключении косметики и бытовой химии из списка товаров для параллельного импорта. В перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие.