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Мероприятия ко Дню семьи пройдут в Музее городского хозяйства

Лейла Алиева
Город
Мероприятия ко Дню семьи пройдут в Музее городского хозяйства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

Музей городского хозяйства Москвы подготовил программу мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности 9 и 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 июля.

— 10:00 — 13:00 — аквагрим «Ромашка» для детей. Кстати, вы знали, что ромашка — символ Дня семьи, любви и верности? Этот полевой цветок олицетворяет теплое лето, чистую и искреннюю любовь, а еще ромашка точно знает, любит ли вас загаданный человек, — говорится в сообщении.

Кроме того, в 13:00 пройдет лекция «Романтичные места Москвы», где гостям расскажут, какие места в столице чаще всего посещают влюбленные пары и откуда появилась традиция вешать замочек на мосты в день свадьбы. А в 14:00 на лекции «Мама, папа и я — экономная семья. Полезные привычки для экономии семейного бюджета» посетители смогут узнать о простых привычках, которые помогут сократить расходы и сохранить природные ресурсы.

В ходе лекции «Язык цветов и его тайны» в 15:00 горожане узнают о языке цветов, а также о том, когда и где появились первые цветочные словари и что нам хочет «рассказать» цветочное оформление столицы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В честь Дня семьи, любви и верности в столичном зоопарке появится «Лавочка свиданий», а также 8 июля на территории зоосада пройдет тематический квест.

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