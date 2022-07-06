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РПЦ выпустила новый справочник для бездомных в Москве

Лала Манушакян
Город
РПЦ выпустила новый справочник для бездомных в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская патриархия РПЦ анонсировала выпуск обновленного справочника для бездомных. Об этом сообщили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности в среду, 6 июля.

— Наш справочник — это пособие для бездомного человека о том, как выжить в Москве: где можно поесть, помыться, одеться, получить медицинскую помощь. Мы хотим помочь человеку сориентироваться в городе, поэтому разместили актуальную информацию по точкам кормления, с адресами и схемами, как добраться до нужных объектов, а также номера телефонов и время работы социальных служб и приютов, — сказал автор сборника и руководитель приюта «Теплый прием» Илья Кусков.

Так, восьмая обновленная версия пособия выйдет тиражом в десять тысяч экземпляров. Справочник будет распространяться бесплатно в благотворительных учреждениях и волонтерских организациях, которые занимаются вопросами помощи бездомным людям.

С 2011 года брошюры издаются специальным Синодальным отделом по благотворительности совместно с общественно-церковным приютом для бездомных людей «Теплый прием», передается в сообщении.

Москвичи с начала работы благотворительного сервиса на mos.ru пожертвовали более 27 миллионов рублей многодетным семьям, тяжелобольным детям, инвалидам, бездомным животным и многим другим.

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