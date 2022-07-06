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Daily Mail: Ставшая снайпером ВСУ бразильская модель погибла под Харьковом

Антон Махов
В мире
Daily Mail: Ставшая снайпером ВСУ бразильская модель погибла под Харьковом
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Украине погибла бывшая модель из Бразилии, которая приехала воевать на стороне ВСУ. Об этом в среду, 6 июля, сообщило издание Daily Mail.

Талита ду Валле погибла в результате ракетного удара.

Издание сообщает, что 39-летняя женщина-снайпер попала в горящий бункер и скончалась от удушья. Все случилось под Харьковом. Также погиб другой уроженец Бразилии, 40-летний Дуглас Буриго, который пытался ее спасти.

Недавно стало известно, что воздушно-космические силы России уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого российская боевая авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове. В ходе атаки уничтожили до сотни бойцов и четыре боевые машины.

Также армия России уничтожила шесть пунктов управления украинской армии, пункт временного пребывания живой силы и иностранных наемников в районе Лиманы в Николаевской области. В заключение, были ликвидированы шесть оружейных складов, 27 мест сосредоточения солдат и радиолокационная станция наведения системы С-300

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