Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мероприятие «ТОТ самый концерт» в честь Дня Московского транспорта пройдет на Северном речном вокзале 7 июля в 18:30.

— Артисты Театра Олега Табакова с радостью выступят на празднике Московского транспорта, ведь так приятно везде успевать вовремя, — говорится в сообщении.

Так, молодые артисты театра исполнят песни под аккомпанемент живого оркестра Go Brass под управлением Алексея Елкина. Участие в мероприятии, в частности, примут Артур Касимов, Павел Шевандо, Севастьян Смышников, Максим Сачков, Аркадий Киселев, Алексей Князев и многие другие.

День Московского транспорта отмечается 9 июля. Празднование начнется с парада поездов в столичном метро.

Различные составы будут курсировать по Кольцевой линии. Также на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Ретрорейс».

Москвичей ждет ралли классических автомобилей, выставки и выступления звезд. Кроме того, в 20:00 с Северного речного вокзала стартует вечерняя программа на теплоходе «Москва-1», а в 12:00 состоится экскурсия в депо «Аэроэкспресса».