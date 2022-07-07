Звукорежиссер Пугачевой заявил о поколении, отравленном дешевкой типа «Ласкового мая»

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

В разные годы звукорежиссер и композитор Евгений Кобылянский работал со звездами первой величины — Аллой Пугачевой, Ириной Аллегровой и другими.

Он заявил, что был на концерте Юрия Шатунова несколько лет назад и своими глазами увидел, как артист поет под фонограмму, которая была записана лет 40 назад.

— Земля пухом и вечный покой Юрию Шатунову. Жаль молодого человека, ушедшего в расцвете лет. А теперь о вранье. Сегодня все артисты отмечаются скорбью по гениальному, чуть ли не великому. Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой типа «Ласкового мая» и кучи подобных? — написал Кобылянский в соцсети, передает издание Teleprogramma.

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что продюсер Андрей Разин до конца жизни будет повинен за смерть Юрия Шатунова в глазах поклонников артиста.

Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.