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Если продолжить снабжать Украину оружием, то она может совсем исчезнуть с карты мира. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор.

Он жестко раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Украине. Бывший чиновник заявил, что Западу надо было бы помочь найти мирное решение вопроса, чем допускать разрушение бывшей советской республики и гибель такого количества людей.

— Это уже в принципе не состоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдёт, — сказал Макгрегор в эфире Sky News Australia.

Он отметил, что только и слышит отовсюду о растущей поддержке этой идеи — прекращения огня. По его словам, люди в ФРГ, Франции и Великобритании хотят, чтобы на Украине пришли к соглашению с Россией.

— Мы не можем позволить сражаться до последнего украинца, — заявил бывший советник министра обороны США.

6 июля президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьером-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию от стран Запада. Тем не менее Киев по-прежнему рассчитывает на поставки мощных западных систем противовоздушной обороны.