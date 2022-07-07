Синоптики предупредили о дождях и грозах в Москве 7 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 7 июля, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 26–31 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Московском мегаполисе сохранится жаркая погода, до плюс 18-20 ночью и днем 28-30 градусов тепла, выраженный дефицит кислорода в воздухе, в ночные часы сохраняется ощущение «недостатка» кислорода.

Такие внешние условия являются нагрузкой для организма и обуславливают высокий риск развития погодообусловленных ухудшений самочувствия. Соблюдение медицинских назначений даже при отсутствии серьезных симптомов недомогания и исключение чрезмерных физических нагрузок необходимо, учитывая высокую солнечную активность в эти жаркие дни. Не стоит злоупотреблять и длительно находиться под прямыми солнечными лучами, нужно не забывать о соблюдении питьевого режима, а также иметь всегда с собой лекарства первой помощи.

6 июля Дептранс предупредил водителей о сильном ветре и грозе в Москве. Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры.