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Перевалочный пункт украинских диверсантов обнаружили в Херсонской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Перевалочный пункт украинских диверсантов обнаружили в Херсонской области
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские военные нашли в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами. Об этом сообщил в четверг, 7 июля, РИА Новости источник в силовых структурах.

Он рассказал, что в частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников пограничной службы Украины был организован схрон с вооружением. Задержанный доставил оружие из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь, отметил собеседник агентства.

Схрон обнаружили в результате оперативно-разыскных мероприятий. В нем хранились гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ, гранаты Ф-1, РГД-5, запалы к гранатам, патроны разных калибров и выстрелы к гранатометам ВОГ-25.

Также в поселке Куйбышево в Херсонской области в частном доме нашли перевалочный пункт украинских диверсантов.

24 июня попавший в плен штаб-сержант ВСУ Александр Тимко рассказал, что получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице от командира. По его словам, он решил провести разведку и стал наблюдать за территорией около гостиницы. Позднее ему удалось выяснить имена постояльцев и узнать о возможности заселения.

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