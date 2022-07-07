Китайский военный эксперт Чжунпин: В Европе из-за Украины может начаться ядерная война

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Ситуация на Украине может привести к началу ядерной войны в Европе. Об этом сообщил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, европейские государства могут стать стороной конфликта не по своей воле.

— Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <…> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе, — заявил Чжунпин.

Военный эксперт добавил, что попытки Соединенных Штатов доминировать в регионе все больше вызывают раздражение в Европе, которая стремится к автономии. В ЕС также понимают, что Вашингтон использует ситуацию на Украине для сдерживания Москвы и при этом не собирается оказывать значительную поддержку Киеву, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Оно будет использоваться только для защиты суверенитета государства. Также российский президент подчеркнул, что после окончания холодной войны США объявили себя «посланниками Бога на земле», а свои интересы считают священными. При этом на интересы прочих стран Вашингтон предпочитает не обращать внимания.