Москвичам рассказали, как записать ребенка на спортивное тестирование

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице начали работу специализированные центры тестирования, которые помогут определить наиболее подходящий вид спорта для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 7 июля.

— Услуга на mos.ru позволяет записать ребенка на спортивное тестирование за несколько кликов. Для записи достаточно указать только общие сведения о заявителе и ребенке, в частности фамилию, имя, отчество, контактный телефон. Если эти данные сохранены в личном кабинете на портале, система заполнит поля автоматически, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис позволит выявить предрасположенность ребенка к тем или иным занятиям. Наиболее предпочтительный вид спорта будет указан в результатах анализа. Отчет с итогами будет передан родителям, передает официальный сайт мэра Москвы.

21 июня сообщалось, что специализированный центр занятости «Моя карьера» уже четвертый год подряд занимается проведением мероприятий для столичных подростков. На них они узнают о востребованных профессиях.