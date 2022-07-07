Врач заявил, что посещение психотерапевта должно носить профилактический характер

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Бороться с депрессией без помощи врача и лекарств нельзя, а посещение психиатра или психотерапевта должно носить профилактический характер. Об этом сообщил врач-психиатр Лев Пережогин.

Сообщается, что россияне стали гораздо чаще покупать антидепрессанты. По словам Перегожина, на это повлияли два фактора: мировая обстановка, которая привела к росту числа обращений за помощью к врачам, и то, что люди стали сами себе «назначать» препараты.

Уязвимы к депрессии, по словам эксперта, дети и старшее поколение. Врач посоветовал не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к психотерапевтам.

— Посещение психиатра или психотерапевта должно носить профилактический характер. У нас просто побаиваются ходить к психиатру, а во многих странах эта болезнь побеждена, — отметил Перегожин в комментарии НСН.

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