Посольство Британии в РФ отказалось использовать адрес площадь ЛНР

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Посольство Великобритании в России в четверг, 7 июля, отказалось использовать свой новый адрес на площади Луганской Народной Республики в работе и заявило, что считает актуальным старый адрес Смоленская набережная, 10.

— Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном веб-сайте посольства, — заявили в диппредставительстве.

На официальном сайте адрес британского посольства указан так: «121099, Москва, Смоленская набережная, 10. Россия», передает РИА Новости.

5 июля сообщалось о том, что территория у посольства Великобритании в Москве будет носить название площадь Луганской народной республики. С инициативой о присвоении площади такого названия выступили депутаты Мосгордумы. Таким образом они хотели увековечить подвиги жителей ЛНР. Позже москвичи отправили многочисленные обращения в правительство города по данному вопросу.

Расположение площади ЛНР было выбрано москвичами по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 109 603 человека.