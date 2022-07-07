Свадебный бум ожидается в Ленобласти 8 июля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в этот день многие пары решили связать себя узами брака.

В праздничную дату в регионе ожидается настоящий свадебный бум.

— Зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности планируют 169 пар, — рассказали в администрации.

В обычные дни ЗАГСы области регистрируют по 50–60 браков. В еще одну красивую дату — 20.02.2022 их было 60. Как отметили в администрации региона, свадьба 8 июля — к счастью, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Комитет Государственной думы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении нового выходного дня. По словам главы комитета Нины Останиной, им может стать День семьи, любви и верности, передает ФАН.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные парки и музеи подготовили праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Всего запланировано более 110 мероприятий.