Показатель безработицы в Подмосковье составил всего 0,6 процента

Фото: mosreg.ru

В Московской области зафиксирован низкий показатель безработицы по итогам шести месяцев 2022 года — всего 0,6 процента. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что этот фактор сказывается на привлекательности региона для новых жителей.

— Очень важный момент, о котором сейчас все говорят, — территория характеризуется еще одним важным показателем. Это безработица. Так вот по итогам шести месяцев безработица у нас очень низкая, — отметил он.

Губернатор добавил, что люди хотят найти работу, которая отвечает их интересам и зарплатным ожиданиям. Поэтому в регионе обращают внимание на развитие, в том числе, тех областей, которые могут дать жителям те рабочие места, в которых они заинтересованы.

Глава региона также обратил внимание, что Московская область продолжает расти, здесь сдаются новые дома, приезжают новые жители, передает «360».

7 июня Министерство труда обозначило число безработных в России. По данным ведомства, в стране на 1 июня в качестве безработных зарегистрированы 679 тысяч человек.