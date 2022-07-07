Гроза и ливневый дождь ожидается во второй половине дня в Москве 7 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице 7 июля после 12:00 ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в городе будет ливневый дождь, гроза и усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, после 12:00 и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали в непогоду сохранять внимательность. Не стоит укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать рядом с ними автомобили, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что 7 июля столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов.

Накануне в пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что в четверг, 7 июля, в городе ожидается сильная жара до 32 градусов. Жителям столицы порекомендовали быть осторожнее и избегать перегрева на солнце.