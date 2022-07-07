Названы льготы, введенные для IT-компаний в Подмосковье

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В Московской области действуют налоговые послабления для IT-компаний. О них рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что одно из налоговых послаблений действует в свободных экономических зонах.

— Там очень комфортные условия, которые, по сути, обнуляют все налоги, — подчеркнул он.

Если IT-компания пришла в область, то подмосковные власти предусматривают для нее специальный грант, направленный на развитие предприятия и его оснащение.

В настоящее время на территории региона в Лобне ведется работа по созданию индустриального парка. Ведется развитие территории с точки зрения инфраструктуры, дорог. Здесь появится современный IT-парк, который претендует на производство и железа, и софта, передает «360».

В столице драйвером новой промышленности является особая экономическая зона «Технополис «Москва», а также десятки недавно созданных и активно модернизирующихся предприятий во всех округах города.