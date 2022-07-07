Премьера спектакля «Рабочий и Колхозница. Гала. 85 лет любви» пройдет на ВДНХ

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15 июля 2022 на площадке Зеленого Театра ВДНХ состоится премьера уникального спектакля-гала-концерта «Рабочий и Колхозница. Гала. 85 лет любви», созданного к 85-летию одного из самых знаменитых монументов XX века. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Поэма о романтической любви, взлетах и падениях – спектакль к 85-летию триумфа монумента «Рабочий и Колхозница» на Всемирной Выставке в Париже перенесет зрителя в уникальный мир – погружение в историю одного из наиболее значимых скульптурных шедевров XX века докажет, что настоящее чувство и великое искусство сильнее любых испытаний. В этот день на легендарной площадке Зеленого Театра ВДНХ оживёт и запоёт великий памятник, а его создатели — скульптор Вера Мухина и архитектор Борис Иофан — станут полноправными участниками гала-концерта, как и восхищенные их работой гости парижской выставки 1937 года — Марлен Дитрих и Пабло Пикассо. Под музыку, звучавшую на ВДНХ в 30-х и 40-х годах прошлого века, состоится невероятное путешествие в пространстве и времени.

В основе мультижанровой постановки лежат документальные свидетельства и рассказы современников. Зрителей ждет творчески переосмысленная история монумента от его создания и полной приключений перевозки в столицу Франции, где памятник удостоили звания «величайшего произведения XX века», до возвращения на родину с вынужденным заключением на разрушающем все авторскую задумку низком постаменте и долгожданного дня, когда «Рабочий и Колхозница», наконец, поднялись на подобающую им высоту.

Роли рассказчиков в спектакле сыграют народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Екатерина Гусева.