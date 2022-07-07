Нутрициолог назвала первые симптомы панкреатита

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, какие признаки указывают на начало панкреатита.

Она напомнила, что это воспалительное заболевание поджелудочной железы и тканей вокруг нее, в ходе которого нарушается выработка ферментов и пища не сможет правильно перевариваться.

— Один из первый симптомов — боль чуть выше пупка, которая возникает во время или после еды. Иногда она может носить даже опоясывающий характер, и пациент думает, что у него болит спина, но на деле оказывается, что у него проблемы с ЖКТ. Обычно реакция появляется на жирную или углеводную пищу, алкоголь или фрукты. Также при панкреатите возникают проблемы со стулом, вздутие, газообразование и дискомфорт в области живота, повышенное слюноотделение, отрыжка, тошнота, снижение аппетита, — рассказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы понять, в чем причина, нужно сделать УЗИ и сдать анализы, которые будут говорить о том, что функция усвоения углеводов не работает. По словам эксперта, вылечить панкреатит можно только при помощи диеты, исключая фастфуд, жирную еду и алкоголь, однако многие пациенты продолжают неправильно питаться и пьют ферменты, но в результате таких действий они могут оказаться на хирургическом столе. Также панкреатит может возникать как следствие проблем с желчным пузырем.

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