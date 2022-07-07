Врач назвал пять симптомов, которые могут говорить о развитии онкологии

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Врач-онколог Иван Карасев предупредил об опасных симптомах, которые должны насторожить и заставить человека как можно скорее обратиться к врачу, так как они могут говорить о появлении злокачественного образования.

Первым звоночком должны стать болевые ощущения, особенно связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это боли, связанные с приемом пищи: голодные боли, ночные боли, спастические боли сразу после приема пищи.

Также должно насторожить резкое снижение массы тела. Особенно если человек не менял рацион питания и не увеличивал физическую нагрузку.

Еще один тревожный признак — частое повышение температуры тела, которое не связано с вирусом или простудой.

Четвертый симптом — странные образования на теле. Если есть припухлость, увеличился лимфоузел, то стоит пройти обследование.

Еще один нехороший признак — изменение цвета кожи на желтый оттенок или излишняя бледность кожи, передает Царьград.

Воспаленные или болезненные родинки могут свидетельствовать о наличии рака кожи. Об этом заявил онколог Андрей Воробьев.