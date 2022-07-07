Психолог назвал два типа женщин, которые никогда не будут счастливыми

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал два типа женщин, которые никогда не смогут обрести счастье в жизни.

— В первую категорию вошли женщины, которые живут страхами прошлого. Что-то произошло у них когда-то с мужчинами, и женщина накапливает в себе страхи, формирует негативные установки, убеждения. И вместо того чтобы жить здесь и сейчас, она оглядывается на прошлый опыт и тащит его в нынешние отношения, — объяснил психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

В таком случае женщина портит жизнь не только себе, но и новому партнеру, у которого могли быть серьезные планы на эти отношения. В результате такой партнер поймет, что его женщина не ценит ни поступков, ни эмоций, которые он ей отдает, а замечает только самое плохое, и в дальнейшем такие отношения обречены на провал.

— Негативные установки, убеждения, низкая самооценка, которая подорвалась в ходе прошлых отношений, страх близких отношений, избегающий тип личности — такие проблемы есть у женщин, живущих прошлым, — добавил эксперт.

Второй тип — женщины, которые боятся будущего. Такие партнерши в самом начале отношений уже придумывают имена для будущих детей, думают, где они будут жить и как будут брать ипотеку. В начале отношений такие темы не должны возникать, но если они длятся более года, то вполне уместно задавать прямой вопрос о планах на будущее.

Психолог Татьяна Журавлева рассказала, что делать девушкам, чьи мужчины не хотят жениться. По ее словам, если партнер не хочет связывать себя узами брака, а женщина об этом мечтает, то держаться за такого партнера ей не стоит.