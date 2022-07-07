В России выявили 3359 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 6 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 52 гражданина, еще 1272 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3178 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В понедельник, 20 июня, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей. При этом он добавил, что вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти.

Недавно сообщалось, что в Россию придут две новые волны коронавируса летом и осенью. Такое мнение высказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, сейчас начнется первая. Волна связана с падением постпрививочного иммунитета.