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Песков посоветовал «внимательно смотреть» на слова Токаева о поставках нефти

Георгий Соланович
В мире
Песков посоветовал «внимательно смотреть» на слова Токаева о поставках нефти
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о диверсификации поставок нефтяной продукции из страны «вряд ли» мотивировано политическими мотивами и требует более внимательного изучения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 июля.

— Тут нужно очень внимательно смотреть (на ситуацию — прим. «ВМ»). <...> Здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами, — цитирует Пескова ТАСС.

7 июля Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефтяной продукции из Казахстана. Приоритетным направлением президент назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы.

Так, глава республики поручил национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» проработать оптимальный вариант реализации маршрута, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Помимо этого, Токаев поручил правительству страны совместно с АО «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

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