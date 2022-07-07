МИД Украины: Cудно «Жибек жолы» с грузом зерна вышло из турецкого порта

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Министерство иностранных дел Украины утверждает, что казахстанское судно «Жибек жолы» с грузом зерна вышло из турецкого порта. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

— Судно «Жибек жолы» с грузом зерна может покинуть стоянку у входа в турецкий порт сегодня, его не задерживали, чтобы «отпускать», — сообщил источник РИА Новости.

Недавно турецкая таможня задержала судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно. Судно стояло у входа в порт.

Так, 1 июля власти Украины обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России. Так, киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска.

Также Казахстан заявлял, что мог расторгнуть договор аренды своего сухогруза «Жибек жолы», если в ходе расследования подтвердится факт нарушения закона со стороны арендатора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня опроверг другие заявления украинской стороны о том, что Россия украла у Украины зерно. Таким Песков отреагировал на слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который отмечал, что Турция после заявлений Киева о продаже Москвой в Анкару «украденного украинского зерна» установила, что обвинения являются ложными.