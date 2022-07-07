Проще, чем кажется: какие выплаты могут получить семьи с детьми в России

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. «Вечерняя Москва» собрала все выплаты, которые могут получить родители в России.

Пособие будущим мамам

Выплачивается: каждый месяц с 12-й недели беременности.

Размер: половина прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Для получения: встать на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.

Пособие при рождении ребенка

Выплачивается: единоразово только одному родителю на каждого ребенка.

Размер: 20 472,77 рубля.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Выплачивается: ежемесячно.

Размер: до 29 600 рублей для работающих граждан и 7667 рублей для безработных (если увольнение произошло из-за ликвидации организации во время отпуска по беременности и родам, размер пособия составит 40 процентов от среднего заработка).

Пособие на первых двух детей до трех лет

Выплачивается: ежемесячно.

Размер: равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в регионе на год обращения за выплатой; применяется только к первому и второму ребенку.

Пособие на детей от трех до семи лет

Выплачивается: ежемесячно.

Размер: отличается в зависимости от потребностей семьи и рассчитывается на основе прожиточного минимума для детей, установленного в регионе; базовый размер — половина данной величины.

Пособие на детей от восьми до 17 лет

Выплачивается: ежемесячно.

Размер: 50 процентов от установленного в регионе прожиточного минимума для детей.

Материнский капитал

Размер: 524,5 тысячи рублей плюс 168,6 тысячи при рождении второго ребенка / при обращении после рождения второго ребенка — единовременно 693,1 тысячи рублей.

Деньги на погашение ипотеки

Выплачиваются: единоразово для семей, в которых третий ребенок появился после 1 января 2019 года.

Размер: до 450 тысяч рублей.