ВВС: Джонсон назначил новый кабмин после массовой отставки чиновников

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля, назначил новый кабинет министров после отставки 50 чиновников. Об этом сообщила корпорация ВВС.

Так, новым министром жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления стал депутат Грег Кларк, а главой министерства образования Джонсон назначил замминистра иностранных дел Джеймса Клеверли. Новым министром по делам Уэльса станет Роберт Бакленд, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Британии. Это связано с тем, что Джонсон 6 июля отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Тогда политик был «абсолютно непокорен» и «продолжал бороться».

Так, заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Великобритании Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули. Они также призвали Джонсона добровольно покинуть свой пост.