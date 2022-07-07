Сосудистый хирург объяснил, как распознать варикоз на ранних стадиях

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Сосудистый хирург и флеболог Андрей Панков рассказал о том, как распознать первые признаки варикоза и что после этого необходимо предпринять.

— Во-первых, нужно присмотреться к окружению: если много родственников имели варикоз, то высок риск развития заболевания и у вас. Особенно это касается женщин в период беременности, когда нагрузка на венозную систему возрастает, и в подавляющем большинстве случаев варикоз возникает после родов. Во-вторых, нужно посмотреть визуально: если появились бугорки, большие вены, то нужно обратиться к флебологу, чтобы проверить, нет ли там тромбов, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала Сеченовского Университета.

Доктор добавил, что сейчас заболевания вен лечат двумя способами: один консервативный, когда назначают таблетки и мази, и второй — хирургический. Второй способ необходим при запущенных стадиях.

— Я говорю на примере стоматологии: проще запломбировать маленькую дырочку, чем огромную с осложнениями и флюсом. Если у вас появляются сосудистые сеточки, сильно отекают ноги, то нужно провести обследование. Зачастую помогает только терапия, — сказал доктор.

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