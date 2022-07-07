Москвичей призвали отложить поездки на личных авто из-за сильного дождя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автомобилистам не стоит совершать поездки на личном транспорте из-за непогоды в Москве. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— ЦОДД настоятельно просит водителей отложить поездки на более позднее время, — говорится в сообщении.

При этом загруженность дорог на 17:50 оценивается в семь баллов. Так, в настоящее время движение затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и на МКАД.

Для поездок по городу в час пик лучше воспользоваться общественным транспортом. В дептрансе водителям рекомендовали соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты.

До этого сообщалось, что сильный ливень, гроза, град и шквал ожидаются в Москве в четверг, 7 июля, в ближайшее время. МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, а автомобилистам — избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспортные средства вдали от деревьев.