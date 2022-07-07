МВД объявило в розыск бывшего издателя «Медузы»* Илью Красильщика

Фото: МВД Медиа

Российский медиаменеджер, бывший издатель «Медузы»* и экс-гендиректор «Яндекс-Лавки» Илья Красильщик объявлен в розыск МВД. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Статья, по которой разыскивается Красильщик, не уточняется. Однако глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что медиаменеджера объявил в розыск за распространение недостоверное информации о специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

В ноябре 2021 года Красильщик сообщил в своих социальных сетях, что покидает пост главы «Яндекс.Лавки», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле он сообщил об уходе из компании.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, и за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле. Уточнялось, что поправки вносят изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании ВС РФ и за их публичную дискредитацию.

Теперь за такие фейки предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

* Издание признано в РФ СМИ-иноагентом