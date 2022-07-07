Путин поддержал идею приравнять солдат НДР и ЛНР к российским военным

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнять военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик в статусе к российским военным.

— Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, с таким же предложением о российских пограничниках к нему обратилась Федеральная служба безопасности (ФСБ). Эту инициативу российский лидер также решительно поддержал, передает ТАСС.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине отправляют огромное количество вооружения для ВСУ. По его словам, на Украину поставлено уже свыше 28 тысяч тонн военных грузов. Также министр уверяет, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, попадает на черный рынок.

Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.