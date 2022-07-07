Четыре выхода станции метро «Сходненская» закроют на ремонт с 8 по 9 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Сходненская Карта всех событий

Выходы № 1–4 станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 8 по 9 июля. Информация появилась на сайте столичной подземки.

— С 8 по 9 июля выходы №1–4 станции «Сходненская» закроют на ремонт, — отмечается в сообщении.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили строительство станции Троицкой линии метро Москвы «Мамыри» на 50 процентов. По его словам, станция метро строится на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.

Также специалисты начали пусконаладочные работы на всех восьми эскалаторах строящейся станции северо-восточного участка БКЛ метро «Марьина Роща». По его словам, станция возводится на глубине порядка 70 метров. Отмечается, что станция возводится на глубине порядка 70 метров. На данный момент рабочие завершают монтаж водозащитных зонтов на потолке наклонного хода.