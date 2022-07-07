Полянский: Россия проведет 11 июля встречу СБ ООН по теме нацизма на Украине

Фото: МИД РФ

Россия займется организацией неформального заседания СБ ООН по теме нацизма и фашизма на Украине 11 июля. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— В понедельник, 11 июля, в 15.00 по НЙ (22.00 мск) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа», посвященное нацизму и фашизму на Украине, — отметил он.

При этом политик в своем Telegram-канале добавил, что подобная инициатива является ответом западным странам, которые подвергают сомнению одну из целей спецоперации на Украине — денацификацию.

Кроме того, Полянский сообщил, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес России, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает внимания.

Глава украинского МИД в пятницу, 1 июля, заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив российские власти в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне специальной операции. При этом в Министерстве иностранных дел РФ ранее уже отмечали, что спецоперация на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН.