Названы четыре знака зодиака, которым повезет с деньгами в июле

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В июле 2022 года звезды подготовили приятный подарок для отдельных знаков зодиака. Представителям счастливых созвездий можно смело рассчитывать на пополнение собственного бюджета. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», каким знакам зодиака повезет с деньгами в июле.

Близнецы

В этом месяце Близнецов ждут финансовые поступления. Их давние проекты будут оценены руководством по достоинству. Начальство уже подготовило для Близнецов премии, которые скоро найдут своих хозяев. Ваши усилия увенчались успехом! Постарайтесь не сорить неожиданными деньгами, как привыкли это делать.

Звезды не советуют Близнецам, любящим транжирить средства, погружаться с головой в шопинг. Лучше отложите деньги на давние цели, например, крупные покупки или долгожданную поездку. Если еще не решили, как потратить финансы с умом, просто инвестируйте их и приумножайте свой капитал. Постарайтесь избежать сиюминутных соблазнов и отказаться от некоторых «хотелок». Лучше всего подойти к денежному вопросу более серьезно.

Лев

Обратите внимание на деловых партнеров и новых знакомых. Именно они помогут стать чуточку богаче в самое ближайшее время. Верные союзники уже готовы свести вас с важными людьми, которые готовы раскошелиться и вложиться в интересные проекты. Не упустите удачу и покажите себя деловым человеком. Скоро сможете получить очень хорошую отдачу в виде солидного денежного поступления.

Не исключено, что финансовое благополучие придет от неожиданного человека, который захочет отблагодарить вас за ранее оказанные услуги. В любом случае Львам стоит подготовить себя к приятным поступлениям. Распределите деньги так, как считаете нужным. Ваша коммерческая жилка даст о себе знать.

Козерог

Инвестиции, которыми вы так добросовестно занимались в последнее время, значительно пополнят кошелек. Козерогам останется решить, на что будет потрачена накопленная сумма. Как человек обстоятельный и серьезный, вы готовы продолжить вкладывать деньги дальше. Однако звезды советуют Козерогам слегка расслабиться и устроить себе долгожданный отдых.

Более того, в ближайшее время бюджет Козерогов пополнится вновь, уже за счет неожиданных поступлений. Смело совершайте покупки, ориентируясь на то, что просит душа, а не по принципу «только самое нужное». Принимайте щедрые подарки судьбы уверенно и невозмутимо. Июль 2022 года готов баловать Козерогов финансовым благополучием.

Рыбы

Ожидаемая прибыль уже не за горами. Совсем скоро деньги окажутся в кошельке Рыб. Пришло время наслаждаться плодами своей деятельности. Сумма поступлений окажется даже выше, чем планировалось. Таким способом звезды решили вознаградить вас за трудолюбие и ответственность.

Потратьте деньги на давнюю мечту или вложите часть средств в интересный проект. Сейчас вам улыбается удача, поэтому можно спокойно рисовать. Чем больше денег потратите в июле, тем больше получите в ближайшей перспективе. Кстати, в этом месяце будет нелишним потратить часть сбережений на ремонт или покупку полезных вещей для дома.