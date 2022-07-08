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Зеленский заявил о неготовности Украины отдавать территории

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о неготовности Украины отдавать территории
Фото: bundeskanzleramt.at

Граждане Украины не готовы отдавать какую-либо часть территории своей страны. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский.

— Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать, — цитирует его Lenta.ru.

Накануне бывший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что продолжение поставок оружия на Украину может привести к полному исчезновению украинского государства с карты мира. Бывший чиновник считает, что Западу надо было бы помочь найти мирное решение ситуации, а не допускать разрушения Украины и гибели такого количества граждан.

При этом украинский лидер рассказал, что уже не рассчитывает получить авиацию от стран Запада. Тем не менее Киев по-прежнему рассчитывает на поставки мощных западных систем противовоздушной обороны, заявил Зеленский.

В воскресенье, 3 июля, глава Украины подтвердил, что командование украинской армии отвело собственные силы от Лисичанска. По словам политика, если командование армии забирает своих людей с определенных точек фронта, где соперник имеет наибольшее преимущество, это означает только одно: что «мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия».

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