Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пути в НАТО

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Лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

— Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность, — отметил он.

При этом глава республики добавил, что киевские власти не отказывались от подобного пути изначально, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдавать какую-либо часть территории своей страны. По его словам, украинская сторона намеревается это доказать.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали об откровенных желаниях всего блока НАТО. Политолог Юрий Светов считает, что поддержка Украины для НАТО выгодна не только с точки зрения сдерживания России. Поставляя Украине новейшее вооружение, альянс хочет выяснить, насколько оно эффективно.

По его словам, НАТО считает, что Украина должна победить в конфликте. При этом альянс подчеркивает, что лично не принимает в нем участия.