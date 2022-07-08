Союзные силы ликвидировали колонну с грузинскими наемниками под Северском

Фото: Минобороны РФ

Силы ДНР совместно с союзными войсками ликвидировали под Северском колонну с грузинскими наемниками. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

— У Северска (город в ДНР, контролируемый ВС Украины) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было, — цитирует его агентство.

Также стало известно, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Во вторник, 5 июля, министр обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней. При этом глава ведомства отметил, что 99 иностранных солдат отказались от участия в боевых действиях.