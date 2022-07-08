В Финляндии одобрил поправки к Закону о пограничной охране и Закону о готовности

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Финский парламент принял решение поддержать законопроект, позволяющий усилить охрану границ страны. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, данная инициатива внесет поправки в Закон о пограничной охране и Закон о готовности. В парламенте уточнили, что изменения коснутся «повышения способности Финляндии реагировать на гибридное влияние в быстро меняющейся среде безопасности».

В качестве примера «гибридного влияния» называется «инструментализация миграции». В частности, финские власти собираются установить барьер на границе с Россией протяженностью 1,3 тысячи километров для закрытия границы для беженцев в чрезвычайных ситуациях.

Этот закон, как уточняется, даст возможность парламенту в ускоренном порядке рассматривать решения, касающиеся охраны границ, а правительству — принимать распоряжения о строительстве «заграждений», сообщает ТАСС.

Также стало известно, что главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Для вступления в военный блок данный документ должен быть подписан всеми членами НАТО.