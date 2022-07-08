Москвичам рассказали о программе фестиваля «10 лет. Новая Москва» в выходные

Фото: Московские сезоны

На Манежной площади и на переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 9 июля в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 москвичи смогут посетить Детский кружок творчества и смастерить авторские украшения, а с 16:00 до 18:00 каждый час начинаются мастер-классы, где подскажут, как создается картина из цветного песка, и помогут изготовить музыкальный шумовой инструмент шаркунок из природных материалов и текстиля.

В последний день фестиваля гостей научат создавать картины из цветного песка, а также фильмы и мультфильмы. С 15:00 до 18:00 каждый час посетители смогут сделать сувенирные брелоки из дерева или нарисовать картины акрилом на спиле дерева.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны

На Манежной площади с 15:00 до 19:00 выступят музыкальные и творческие коллективы из ТиНАО. Так, в субботу выступят хореографический ансамбль «Родничок», студия вокала «Пой со мной», вокальный ансамбль ветеранов «Любава», ансамбль русской песни «Раздолье», вокальный коллектив «Созвездие талантов» и многие другие, а в воскресенье — вокально-инструментальный ансамбль «Новая Москва», ансамбль народной песни «Мелодия» и вокальный ансамбль «Алькор».

Кроме того, москвичи смогут попробовать суп-гуляш с говядиной, который подают в подовом ржаном хлебе, плов с ягнятиной, кутабы со шпинатом и многое другое. Особое внимание организаторы уделили традиционным летним угощениям.