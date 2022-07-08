Сергунина: В столице определили финалистов ежегодной премии мэра Москвы для изобретателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили финалистов премии «Новатор Москвы». Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина в пятницу, 8 июля.

В финал вышли 36 инновационных проектов, а 18 авторов станут победителями и получат денежные призы в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

— Конкурс был учрежден, чтобы поддержать создателей передовых решений. Впервые его провели в 2020 году. С тех пор число заявок выросло вдвое — до 1084. Именно столько организаторы получили в этот раз. Из них 630 подали коллективы, еще 454 поступило от индивидуальных разработчиков, — рассказала заммэра.

По ее словам, больше всего заявок отправили на направление «Медицина и фармацевтика», «Промышленность» и «Общественные проекты».

В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что победители будут определены в трех номинациях: «Проект будущего» — для идей на начальной стадии, «Меняющие реальность» — для разработчиков, которые готовятся вывести продукт на рынок, «Лидеры инноваций» — для производителей, которые уже получают прибыль.

Так, финалистом в номинации «Проект будущего» стал разработчик браслета для остановки кровотечений после внутрисосудистых операций. Данное устройство признано перспективным для использования в хирургии.

До этого Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack, который проходил в онлайн-формате. По ее словам, 12 команд разделили призовой фонд в 2,4 миллиона рублей, а еще три — получат гранты на обучение на общую сумму миллион рублей.