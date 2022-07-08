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Зеленский заявил, что Байден не может посетить Украину из-за «некоторых моментов»

Александр Афонин
В мире
Зеленский заявил, что Байден не может посетить Украину из-за «некоторых моментов»
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден выразил желание посетить Киев, однако ему мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 июля.

— Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся, — сказал он.

Украинский президент добавил, что рад визитам других мировых лидеров. По его словам, они «не боятся Путина», передает РИА Новости.

17 июня сообщалось, что Борис Джонсон, накануне подавший в отставку, прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Джонсон опубликовал в социальных сетях фото, где он подтвердил свой приезд.

20 июня Джо Байден выразил мнение, что присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) весьма вероятно. Американский лидер также заметил, что его возможная поездка в Киев зависит от множества разных факторов. Кроме того, визит Байдена может повлечь определенные проблемы для Украины.

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