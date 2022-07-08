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Около 475 новых инкубаторов для новорожденных получат столичные роддома и перинатальные центры

Лейла Алиева
Город
Около 475 новых инкубаторов для новорожденных получат столичные роддома и перинатальные центры
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Для столичных родильных домов и перинатальных центров закупили 365 единиц специального высокотехнологичного оборудования для выхаживания детей, родившихся раньше срока. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 8 июля.

— В Москве ежегодно появляется на свет около шести тысяч недоношенных детей, часть из которых рождается с экстремально низкой массой тела. Все эти дети с первых минут своей жизни нуждаются в особых условиях и постоянном уходе. Именно поэтому мы реализуем масштабную программу модернизации специального оборудования для наших родильных домов и перинатальных центров и закупаем инкубаторы для недоношенных детей, — отметила она.

По ее словам, около 475 единиц новейшего оборудования планируется закупить до конца 2023 года для 24 медицинских организаций. Новые инкубаторы одновременно отслеживают температуру тела, пульс, насыщенность крови кислородом и другие параметры, а также позволяют взвешивать ребенка, не открывая инкубатор.

Заммэра добавила, что для перинатальных центров и роддомов уже закупили 246 инкубаторов, трансформирующихся в открытую реанимационную систему и 111 — для интенсивной терапии с весами и пульсоксиметром, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Московские специалисты роддомов смогут пройти обучение в кадровом центре городского департамента здравоохранения по повышению квалификации в области перинатологии.

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