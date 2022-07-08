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Пятновыводчики поборолись за звание лучшего специалиста Москвы

Лейла Алиева
Город
Пятновыводчики поборолись за звание лучшего специалиста Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Коптевская д.69, стр.1 Карта всех событий

На базе Учебного центра «Диана» 7 июля прошел финальный этап 25-го юбилейного городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Пятновыводчик».

— 11 лучших финалистов пятновыводчиков, работающих на предприятиях бытового обслуживания города Москвы в режиме реального времени выполнили три задания: оригинальность представления себя и своего предприятия, подтверждение теоретических знаний и практическое задание (выведение пятен различного происхождения из тканей различного состава за 20 минут), — говорится в сообщении.

Первое место в конкурсе заняла Болдова Людмила Валентиновна (ООО «АЙКЛИНИНГ»), второе — Лютровник Оксана Юрьевна (ООО «Золушка»),а третье — Маркина Елена Игоревна (ООО «Ника-Люкс»).

В начале июня состоялись полуфиналы конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди ветеринарных специалистов. Отмечается, что традиционно соревнование проходит по двум направлениям — «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарно-санитарный эксперт».

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