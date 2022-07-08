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Диетолог назвала три ключевых правила идеального завтрака

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала три ключевых правила идеального завтрака
Фото: Pexels

Сочетание трех простых правил во время первого приема пищи позволит сохранить отличное самочувствие и зарядить энергией на весь день. О них рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Диетолог посоветовала завтракать в одно и то же время.

— Если вы все время едите в 9 часов, но вдруг позавтракали только в 12, то организму очень трудно перестраиваться. Нужно соблюдать привычки. Перед завтраком лучше выпить стакан чистой воды. Желательно, чтобы она была с лимоном, либо просто хорошая качественная минералка. Только через 20-30 минут, когда запустятся системы организма, можно преступать к самому завтраку, — отметила она в комментарии Nation News.

Еще одна хорошая привычка — продумать завтраки заранее, на несколько дней вперед. Это позволит не хватать что попало, не есть бутерброды.

Кроме того, стоит тщательно продумать рацион. В утреннем рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы. Они дадут заряд энергии на целый день. К ним относятся цельнозерновые каши, например, гречневая или овсяная. Также на завтрак нужно употреблять белки. Это могут быть отварные яйца, омлет, кисломолочные продукты — сырники, творог. Также стоит добавить полезные жиры: орехи или масло.

До этого врач общей практики Михаил Петрик назвал главный продукт, который нормализует работу кишечника и запускает процесс похудения. Он отметил, что таковым является фасоль.

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