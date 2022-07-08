Около 200 тысяч устройств выпустил разработчик образовательного оборудования из технополиса «Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Компания «Научные развлечения» за время работы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» выпустила около 200 тысяч единиц интерактивного образовательного оборудования для учебных заведений всех уровней. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в пятницу, 8 июля.

— Предприятие начало работу на территории столичной ОЭЗ в 2019 году и с того момента выпустило почти 200 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности. В ближайшее время компания расширит площадь производства до 2,3 тысячи квадратных метров, для чего откроет новую площадку, — рассказал он.

Так, резидент ОЭЗ разработал инновационную концепцию проектного обучения для всестороннего развития в области естественных наук, технологии, инженерии, искусства, математики — STEAM-образование. Учащиеся в игровой форме знакомятся с инженерными специальностями, а студенты используют оборудование в профильных лабораториях вузов, пишет официальный сайт мэра города.

До этого сообщалось, что срок приема заявок на получение грантов для пилотного тестирования инноваций продлили до 30 августа. Отмечается, что поддержку от города могут получить любые зарегистрированные в столице компании или стартапы, которые апробируют свои новые продукты и сервисы на городских площадках.