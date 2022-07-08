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В России выявили 3464 случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3464 случая коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3464 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 49 граждан, еще 1266 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2787 человек.

В России выявили 3464 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что в Россию придут две новые волны коронавируса летом и осенью. Медик отметил, что избежать новой волны коронавируса могла помочь контролируемая повторная ревакцинация, которой не было.

До этого главный научный сотрудник Центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, с чем связаны новые вспышки коронавируса в мире. По его словам, новые вспышки коронавируса связаны с появлением свежих вариаций «омикрона». В России подъем заболеваемости может начаться в конце августа — начале сентября, но он не будет существенным.

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