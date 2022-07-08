Священник рассказал, какое значение имеет День семьи, любви и верности

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Священник Николай Савченко рассказал о значении праздника День семьи, любви и верности, который россияне отмечают 8 июля.

Священник отметил, что праздник появился недавно, но его введение вполне оправданно. В настоящее время важно уделить внимание укреплению семьи и снизить число разводов.

— Если возникают какие-то разногласия, долг христианина — как раз себя изменить для того, чтобы улучшить положение в семье, и это совершенно нормально. То есть мы, христиане, должны менять себя чуть ли не ежедневно, понимая, что мы несовершенны. Поэтому такой исторический пример благоверных Петра и Февронии очень хороший, правильный. Дай бог, чтобы современные жители, современные граждане смотрели на их пример, просили их молитвенной помощи, чтобы мы укреплялись, — отметил он в комментарии Life.ru.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ вышли с инициативой сделать 8 июля нерабочим днем. В пояснительной записке к законопроекту предложение объясняется ростом популярности Дня семьи, любви и верности и необходимостью предоставить гражданам возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими». Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время, передает издание argumenti.ru.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные парки и музеи подготовили праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Всего запланировано более 110 мероприятий.