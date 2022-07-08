Daily Express: Решение ЕС по газу стало подарком Путину и привело украинские власти в ярость

Фото: depositphotos

Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза касательно газа, поскольку, по их мнению, оно стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило британское издание Daily Express.

В Европарламенте прошло голосование, по результатам которого было вынесено решение о расширении таксономии Евросоюза. Это представляет собой классификатор проектов в сфере энергетики, определяющий, какие из них могут получить дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.

— Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину, — отмечается в публикации.

Из сообщения следует, что украинские власти опасаются намерений Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики, поскольку это будет выгодно России. Благодаря такой политике регион станет еще больше зависеть от российских энергоносителей, подчеркнул автор материала. Он добавил, что Германия, получающая большие поставки газа из России, потребовала, чтобы данный ресурс включили в таксономию — это говорит о продолжении сотрудничества двух стран. В свою очередь Австрия и Люксембург, являющиеся противниками атомной энергетики, заявили о намерении оспорить результаты голосования Европарламента в судебном порядке.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопросы о том, насколько ответственным стало введение Евросоюзом санкций против России. В том числе он рассказал о вопросе газоснабжения и отношениях с Россией.