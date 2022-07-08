Завершилась серия фототуров для участников конкурса «Планета Москва»

Фото: Пресс-служба мероприятия

7 июля для участников конкурса городской фотографии «Планета Москва» состоялся фототур от партнера ГК «Галс-Девелопмент». Фотографы посетили De luxe квартал апартаментов «Театральный Дом» на Арбате. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, тем самым мы завершили серию выездов для фотографов, в этом году они побывали на 66-м этаже ЖК на Краснопресненской набережной и в доме по реновации в Западном Дегунине, посетили легендарный детский магазин на Лубянке, прогулялись по центральным улицам города с фотокорреспондентом газеты «Вечерняя Москва» Александром Кочубей, который рассказал об особенностях архитектурной фотосъемки.

Левкин обратил внимание, что остается несколько дней до закрытия приема заявок на участие в городском соревновании, 10 июля до позднего вечера фотографии принимаются на электронный адрес Департамента.

Комплекс класса De Luxe на Арбате представляет собой один из лучших образцов московского архитектурного стиля начала XX века, здесь сохранен исторический фасад, бережно интегрированный в новое строительство.

Фотографы поднялись на крышу здания, откуда их вниманию открылись лучшие виды на Новый Арбат и Кремль, а также осмотрели апартаменты и парадные.

В завершении экскурсии прогулялись по территории благоустроенного внутреннего двора, где разбит «тайный сад», создающий баланс красоты и функциональности.