Диетолог Гинзбург рассказал о пользе куркумы

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Употребление блюд с куркумой способствует снижению вероятности развития онкологических заболеваний. Такое мнение высказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Медицинский специалист пояснил, что куркума содержит в себе уникальное вещество — куркумин. Оно обладает антиоксидантными свойствами и помогает организму обнаруживать поврежденные клетки и запускать процесс их уничтожения. Гинзбург подчеркнул, что регулярное употребление пищи с добавлением куркумы способствует профилактике таких заболеваний, как рак толстой и прямой кишки и рак предстательной железы. Специю разрешается употреблять всем пациентам, передает Nation News.

При этом известно, что вещество куркумин, содержащееся в специи, благоприятно влияет на здоровье сердца и мозга. Также данный элемент предотвращает развитие возрастных заболеваний, сообщает ФАН.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве», стоит ли переплачивать или можно пить водопроводную воду. По его словам, бутилированная и вода из-под крана отвечают одинаковым стандартам качества.